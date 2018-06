Elks erneut erfolgreich gegen Füssen

Am vergangenen Sonntag waren die Baseballer des TSV Ellwangen zu Gast bei den Füssen Royal Bavarians, gegen die man bereits eine Woche zuvor vor heimischem Publikum überzeugte und ihnen die erste Niederlage in der Baseball-Regionalligasaison zufügte.

Da man bereits eine Woche zuvor gegen die Mannschaft aus Füssen spielte, wusste man, dass man sich auf eine geschlossene Defensive und eine angriffsstarke Offensive einstellen muss. Das erste Spiel des Tages startete gleich mit einem Offensivknall von Seiten der Elks, denn der Lead-Off Schlagmann der Elks, Jonathan Conzelmann, schlug gleich bei seinem ersten Schlagversuch den Ball über den Outfieldzaun und sorgte somit für die frühe Führung für die Ellwanger Gäste. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Es folgte ein Walk (Freilauf) für Anton Dinski und weitere Hits von Marlowe Peter und Nikolas Hallek, ehe die gegnerische Verteidigung es schaffte, ihre benötigten Outs zu produzieren. So sollte auch der Rest des Spiels verlaufen. Die Royal Bavarians schafften es zwar im fünften Durchgang nochmals auf einen Punkt heran zu kommen, allerdings bauten die Elks ihre Führung im nachfolgenden Durchgang nochmals durch eine geschlossene Team-Offensivleistung weiter aus und man gewann das erste Spiel mit 8:6.

Diesen Schwung wollte man natürlich mit in die zweite Partie des Tages mitnehmen, was anfänglich auch gelang. Wieder konnte man gleich im ersten Durchgang gegen den Gastgeber punkten und im Gegenzug Punkte verhindern. Allerdings schlichen sich im dritten Durchgang ungewohnte Fehler in der ansonsten sicheren Verteidigung der Elks ein und der Gegner schlug den Ball immer genau in die Lücken, wodurch man vier gegnerische Punkte hinnehmen musste. Daraufhin reagierte das Trainergespann um Marlowe Peter und Jonathan Conzelmann mit einem Werferwechsel.

Aber auch das sollte die gegnerischen Schlagmänner nicht unter Kontrolle bringen und es rasselte weiter munter gegnerische Punkte. Noch dazu hatte man mit der herrschenden Hitze auf dem Baseballfeld zu kämpfen, da man nur mit zehn Spielern anreiste und bereits eine verletzungsbedingte Auswechslung hatte. Dadurch sah man sich im fünften Durchgang einem 1:11-Rückstand entgegen und das Spiel wurde durch die Mercy-Rule frühzeitig beendet.

Kommenden Sonntag sind die Elks zu Gast bei der Bundesliga-Reserve der München-Haar Disciples.