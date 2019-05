Elisabeth Hild ist tot.

Es gibt in Ellwangen kaum eine andere Frau, die sich ehrenamtlich so um Flüchtlinge und ihre Integration gekümmert hat wie Elisabeth Hild. Als kreative Powerfrau und zupackende Organisatorin war sie das Gesicht des Freundeskreises Asyl. Aber auch sonst zeigte die aus Jülich stammende Sozialpädagogin ein vielfältiges soziales Engagement. Jetzt ist sie mit 67 Jahren im Hospiz Sankt Anna gestorben.

Im Requiem in der Wolfgangskirche ging Comboni-Missionar Pater Reinhold Baumann, der den Gottesdienst mit Pfarrerpensionär Anton Eßwein zelebrierte, vor einer großen Trauergemeinde auf das nicht einfache Leben der Verstorbenen ein. Hild, Jahrgang 1951, war die Älteste von vier Geschwistern. Nach kurzer Ehe verstarb ihr Mann 1983 in Fellbach. Kurz darauf zog sie mit ihrem Sohn nach Ellwangen. Hier war sie als Sozialpädagogin am Institut für Soziale Berufe tätig. Nach einer schweren Erkrankung ging sie mit 53 Jahren in Rente.

Im Ruhestand hatte Elisabeth Hild Zeit, sich für sozial Benachteiligte einzusetzen. Sie engagierte sichim Weltladen, in der Kirchengemeinde Heilig Geist und im Missionskreis in Sankt Wolfgang, im Lokalen Bündnis für Familie, beim Weltgebetstag, bei den Frauenwochen, beim Fest der Begegnung und im Arbeitskreis Eine Welt und initiierte das Elterncafé. Auch den Naturkindergarten Eulennest unterstützte sie mit Rat und Tat. Seit 2014 engagierte sich in der Flüchtlingsarbeit, war Sprecherin und Schatzmeisterin des Freundeskreises Asyl und rief die internationale Hocketse ins Leben.

Elisabeth Hilds „Kind“ war der Sprach-Spiel-Treff für ausländische Mütter mit kleinen Kindern im Comboni-Haus. Frauen aus der ganzen Welt lernten bei ihr Deutsch, während die Kleinen betreut wurden. Integration war für Hild keine Einbahnstraße, es ging ihr vielmehr um den Brückenbau.

Integrationsbeauftragter Jürgen Schäfer, seine Mitarbeiterin Olga Krasniqi und die Beauftragte für Soziales, Nicole Bühler, nahmen als Vertreter der Stadt an den Beisetzungsfeierlichkeiten teil. Der Chor Intonata unter Leitung von Anke Renschler gestaltete den Trauergottesdienst. Elisabeth Hild sang viele Jahre in diesem Chor. Nachrufe sprachen Gudrun Loeffler und Renate Huober vom Freundeskreis Asyl.