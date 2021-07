Elftklässler brillieren beim Schülerwettbewerb des Landtags Baden-Württemberg

20 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 11 haben für ihre Leistungen im Seminarkurs zum „Schülerwettbewerb des Landtags Baden-Württemberg“ einen Preis erhalten. Diesen überreichte der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der die vielen sehr guten Arbeiten außerordentlich lobte und seine Wertschätzung für die Leistungen der Teilnehmer mit herzlichen Worten ausdrückte.

Im Seminarkurs unter der Leitung des Gemeinschaftskundelehrers Peter Preissler beschäftigten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit politischen, gesellschaftlichen, ökologischen und technologischen Fragestellungen und fertigten dazu Seminararbeiten an, die sie zugleich im Wettbewerb einreichten. Der Schülerwettbewerb unter dem Motto „Komm heraus, mach mit“, der in diesem Schuljahr in seine 64. Runde ging, steht unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die durch Urkunden nicht nur die Ergebnisse der Schüler würdigte, sondern sich auch beim Fachlehrer Peter Preissler für seine langjährige Betreuung der Arbeiten in einer Vielzahl von Schülerwettbewerben bedankte.