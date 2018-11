Elektrisierende Klangwelten in der Ellwanger Musikschule

Dunkelrote Vorhänge, ein Spot, der den Raum in mystisches Halbdunkel taucht und Markus Geiselharts Kopf wie ein Heiligenschein umgibt: so erlebt man den Vortragssaal der städtischen Musikschule nicht jeden Tag. Und alles andere als alltäglich ist auch die Musik gewesen, die die Zuhörer bei der zweiten Auflage von „Endlich Jazz!“ genießen konnten. Kulturamt und Musikschulleiter Moritz von Woellwarth haben die Reihe ins Leben gerufen.

Mit Jazzposaunist Markus Geiselhart, Gitarrist Martin Koller und Stefan Thaler am Bass waren drei hochkarätige Musiker aus Wien zu Gast, in deren psychedelische Klangwelten und improvisatorischen Reichtum man sich hineinhören muss, um sich darin zu verlieren. Die Grenzen zwischen Akustik und Elektronik verschwinden. Die Technik macht’s möglich, die dem einen oder anderen des Guten zu viel gewesen sein mag, aber zum Handwerkszeug des Trios gehört. Miles Davis‘ „Bitches Brew“-Sessions ließen 1969 den Swing-Beat zugunsten eines am Rock orientierten Back-Beat hinter sich. Free Jazz mischte sich mit elektronischen Effekten und Percussion zum Fusion Jazz. Geiselhart nutzt ein Silent-Brass-System mit kleinerem Dämpfer plus elektronischem Studio im Miniformat: „Der Klang des Instruments wird minimal verfremdet und reduziert. Für kleine Räume wäre er sonst zu laut“, erklärte er in einer Einführung in die Spielweise der drei Profimusiker.

Idee muss sich noch etablieren

Man kennt ihn in Ellwangen. 2013 trat er mit dem von ihm und Trompeter Thomas Gansch gegründeten Don Ellis Tribute Orchestra in der Stadthalle auf. Als Posaunist ließ er nicht zuletzt mit der multimedialen Hommage „Hut ab“ an Albert Mangelsdorff aufhorchen. Der innovative Jazzposaunist habe ihn stark beeinflusst, so Geiselhart. Ihm zu Ehren spielte das Trio Mangelsdorffs Stück „Ant Steps on an Elephant’s Toe.“ Wie Perlen an einer Schnur reihten sich Joe Zawinuls „In a Silent Way“, eine noch namenlose Geiselhart-Komposition und Stefan Thalers Stück „Zeleni Jurij“, auf Deutsch „Grüner Georg“, aneinander. Als Solist war Martin Koller mit einer Ballade zu hören, die er 2017 zu den Ludwigsburger Jazztagen schrieb: ein spröder und doch geschmeidiger Mix elektronischer Geräusche und sphärischer Gitarrenklänge.

Mit „Brainwash“ von Geiselhart und Koller und „Peace“ von Horace Silver verabschiedete sich das Trio. Die Reihe „Endlich Jazz!“ verfolgt auch den Gedanken einer Akademie für Musikschüler. Diese Idee muss sich aber noch etablieren. Die Zuhörer waren allesamt ältere Semester.