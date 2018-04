Eiscafé Fontanella feiert Goldene Hochzeit mit der Stadt

„Fontanella ist Kult.“ Mit herzlichen Worten hat ein gut gelaunter Oberbürgermeister Karl Hilsenbek Elda und Paolo Fontanella gratuliert. Seit 50 Jahren haben sie ihre Eisdiele in der Stadt.

Der OB kam nicht allein, sondern mit Musik: Wendelin Dausers Jugendblasorchester brachte den Fontanellas ein Ständchen mit zünftigen Märschen und einer flotten Rumba. Ihnen zu Ehren spielten die jungen Bläser die italienische Nationalhymne. „Wir freuen uns immer, wenn die italienische Nationalhymne gespielt wird und Deutschland gewinnt“, scherzte der OB und meinte den Fußball. In puncto Eis, das weiß man nicht nur in Ellwangen, ist Italien nicht zu toppen.

1968 kamen Dino Fontanella, sein Sohn Paolo und dessen Ehefrau Elda Fontanella aus Gelsenkirchen nach Ellwangen und eröffneten ihre Eisdiele in der Innenstadt. Durch die Marienstraße fuhren noch Autos. Erst am 1. Dezember 2000 wurde die Fußgängerzone vom damaligen Oberbürgermeister Hans-Helmut Dieterich offiziell eröffnet. Auch damals spielte das Jugendblasorchester. „Heute gibt’s hier echte Aufenthaltsqualität“, strahlte Hilsenbek. An die Anfänge erinnerte er mit einer gerahmten Collage, die sicher einen Ehrenplatz im Eiscafé finden wird.

Doch der OB beglückwünschte nicht nur das Ehepaar Fontanella, sondern auch Ellwangen: „Fontanella feiert Goldene Hochzeit mit der Stadt.“ Seit fünf Jahrzehnten sei es für die Ellwanger selbstverständlich, dass die Eisdiele im Frühjahr öffne und im Herbst leider wieder schließe. Das Eis sei so lecker wie eh und je, die Rezeptur nach wie vor streng geheim: „Das ist reine Natur“, so Hilsenbek. „Sie tun Ihrem Körper nur Gutes, wenn Sie Eis essen.“ Allen Gratulanten spendierten die Fontanellas leckeres Eis und prickelnden Prosecco. In zwei Jahren, verriet Paolo Fontanella, feiern seine Frau und er tatsächlich Goldene Hochzeit.

Für Elda Fontanella, die im letzten Jahr in Italien einen runden Geburtstag gefeiert und sich in 50 Jahren nicht verändert habe, so der OB, gab’s einen Blumenstrauß, für Paolo Fontanella einen Gutschein für einen Friseurbesuch: „Immer, wenn er wieder nach Ellwangen kommt, geht er zum Friseur – aber nicht einmal, sondern gleich dreimal.“

22 Sorten Eis gibt’s im Eiscafé Fontanella, von Vanille bis Zimt, von Banane bis Tiramisu. Eine ist köstlicher als die andere. „Am beliebtesten ist Spaghettieis“, sagt Elda Fontanella. „Bei den Kugeln ist es Vanille“, ergänzt Paolo Fontanella. Zuhause sind die beiden in Belluno in den Dolomiten. Und natürlich auch in Ellwangen. Hier gehören sie einfach dazu. Auf die nächsten 50 Jahre.