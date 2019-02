Eiscafé da Claudio öffnet in Ellwangen

Schick ist das neue Eiscafé da Claudio in der Marienstraße in Ellwangen geworden. Ab Dienstag, 19. Februar, haben die Ellwanger täglich von 9.30 bis 22 Uhr einen neuen Anlaufpunkt in der Innenstadt.

Claudio Artusi und sein Geschäftspartner Ramirez Rossi haben gemeinsam mit Hausbesitzer Jörg Weckler viel Zeit und Geld in den Umbau investiert. Das sieht man. Der ehemalige Cecil-Store und die Filiale der Eggenroter Bäckerei sind nicht wiederzuerkennen. Rechts ist das Eislabor mit dem Straßenverkauf. In bald zwei Eismaschinen werden die 24 Sorten Eis hergestellt, wobei zu den Klassikern immer wieder neue Sorten dazu kommen, verspricht Rossi. Angeboten wird auch veganes Eis. Das Eiscafé ist vom Straßenverkauf getrennt, damit es im Café ruhiger ist. Dort können die Gäste neben Eis auch zum Frühstück kommen, aber auch Paninis, Bruschetta, Crêpes, Waffeln, Toast Ciabatta und Salate bestellen. Zum Kaffee gibt es Kuchen, wie das Eis alles frisch in Ellwangen hergestellt, sagt Rossi. Sechs Mitarbeiter hat er beschäftigt, es könnten auch acht oder neun werden.

Mit dem Konzept haben Rossi und sein Partner schon in anderen Städten Erfahrung gesammelt, Eisdielen da Claudio gibt es in Würzburg, Ingolstadt, Kaufbeuren, Moosburg, Nürtingen – und jetzt auch in Ellwangen. Darüber freute sich Bürgermeister Volker Grab, der Rossi und Geschäftsführer Adriano Marquez im Herzen der Stadt begrüßte. Er bedankte sich für die Investition, was angesichts von Brandschutzauflagen und Denkmalschutz nicht immer ganz einfach ist. Weckler gab das Lob prompt zurück, er sei von der Stadtverwaltung immer unterstützt und kompetent beraten worden. Von der neuen Eisdiele und ihrer Einrichtung war er sehr angetan. Von einer Bereicherung für die Stadt sprach Citymanagerin Verena Kiedaisch, die dem Eiscafé viele Gäste wünschte.

Eiscafé und Straßenverkauf sind von Februar bis November auf, ob im kommenden Winter nur der Straßenverkauf Pause macht oder auch das Eiscafé ist noch offen.