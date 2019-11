Einzigartige Gitarrenkunst in Ellwangen

Gemeinsam mit seiner Band hat Carvin Jones Ellwangen gerockt. Rasanter Funk Blues ertönte am Samstag im TSV Ballroom und brachte die Besucher zum Tanzen.

Seine rote Paillettenjacke zieht die Blicke auf sich und leuchtet in verschiedenen Farben im Scheinwerferlicht. Carvin Jones kann nicht unbemerkt durch das Publikum laufen und will es sicherlich auch nicht. Der Amerikaner ist nicht nur Musiker, er ist ein Entertainer. Immer wieder verlässt er die Bühne, um mit seiner Gitarre durch den TSV Ballroom zu laufen. Er sucht sich immer eine Person aus, vor der er kurz stehenbleibt. Für einen Moment scheint es so, als würde er nur für denjenigen spielen und dennoch wirkt er wahnsinnig vertieft.

Jede seiner Fingerbewegungen auf dem Gitarrenbrett zuckt durch seinen ganzen Körper. Stillstehen kann der Amerikaner nicht. Bei der Musik ist es sicherlich auch schwer: Der rasante, energievolle Funk-Blues lädt einfach zum Tanzen ein. Vor allem die ersten Reihen des Publikums lassen sich in den Bann des Musikers ziehen. Doch auch in der letzten Ecke wird fleißig applaudiert und gejubelt, wenn Carvin Jones seine Gitarrenkünste zeigt. Egal ob mit einer oder zwei Händen, in der klassischen Haltung oder gar hinter dem Kopf, der Musiker beherrscht sein Instrument wie nur wenige. Kein Wunder, dass er bereits mit Stars wie Santana, BB King und Joe Cocker auf der Bühne stand.

Seine tiefe, teils rauchige Stimme verleiht dem Ganzen noch einen besonderen Charme. Mario Ciancarella am Bass und Domenico Inguaggiato am Schlagzeug stehen ihrem Frontmann in nichts nach. Schließlich sorgen auch sie für den feurigen Abend, der sicherlich manch Blues-Liebhaber-Herz höherschlagen ließ.