Einweihung: Das Café Malta hat erstmals ein richtiges Zuhause

„Grüß Gott im Café Malta.“ Mit diesem Schriftzug an der Wand werden die Gäste der Einrichtung für Demenzerkrankte in den Räumen der Fahrschule Rettenmaier in der Sebastian-Merkle-Straße 10 empfangen. Dorthin ist das Café Malta im März umgezogen. Am Donnerstag, dem Weltalzheimertag, wurde die neue Unterkunft eingeweiht.

„Hast du heute schon gelacht?“ und „Deine Hand und meine Hand, welche Kraft das gibt“, sang der Malteser-Chor unter der Leitung von Cordula Saalmann-Zeifang passend zur Ausrichtung des Cafés Malta. Denn durch das Gruppenangebot dieser Einrichtung des Malteser Hilfsdienstes werden soziale Kontakte ermöglicht und somit die Erkrankten aus ihrer sozialen Isolation geholt. Ausgebildete Demenzbegleiter nehmen die Gäste in ihrer persönlichen Lebenswelt wahr und gestalten die gemeinsamen Stunden. Das Café Malta ist dreimal in der Woche geöffnet. Insgesamt zwölf Ehrenamtliche, darunter ein Mann, kümmern sich hier um die dementiell erkrankten Besucherinnen und Besucher.

„Es ist eine Eins-zu-Eins-Betreuung oder eine Eins-zu-Zwei-Betreuung“, sagt Teamleiterin Martina Felber. Pro Café gibt es elf Betreute und sechs Betreuer. Das Angebot reicht von Singen, Vorlesen und Gedächtnistraining über Basteln und Malen bis hin zu Gymnastik, Sitztanz und Ausflügen in die nähere Umgebung wie an den Kressbachsee, zum Eisessen, in den Tiergarten nach Gaxhardt oder zu Osterbrunnen und Maibäumen. Auch Feste wie Weihnachten und das Oktoberfest werden gefeiert. Und ab und zu schauen auch die Malteser-Besuchshunde oder Märchenerzählerinnen vorbei.

„Das Erzählen ist ganz wichtig“, weiß Martina Felber. Die Gäste werden von einem kostenlosen Fahrdienst der Malteser zu Hause an der Haustür abgeholt und ins Café gebracht. „Es kommt auch vor, dass während der Fahrt gesungen wird.“

Das Café Malta in Ellwangen ist im Januar 2014 mit einer Gruppe gestartet. Fast zwei Jahre lang traf man sich dazu an zwei Nachmittagen in einem Gruppenraum im Seniorenstift Schönbornhaus, danach von Januar 2016 bis März 2017 im Dorfhaus in Rattstadt. Koordinatorin ist Michaela Köder.

Der Bezirksgeschäftsführer der Malteser, Torsten Felgenhauer, sagte, der Weltalzheimertag solle für das Thema Demenz sensibilisieren. Mehr als 35 Millionen Menschen seien weltweit von Demenzerkrankungen betroffen, zwei Drittel davon in Entwicklungsländern. Bis zum Jahr 2050 werde die Zahl auf 115 Millionen ansteigen. Felgenhauer lobte die ehrenamtliche Arbeit im Café Malta: „Die freudigen Gesichter zeigen, dass es der richtige Weg ist.“

Bürgermeister Volker Grab unterstrich, wie wichtig die Malteser in Ellwangen sind. „Es geht vor allen Dingen um Zeit, die Sie den älteren Menschen schenken“, sagte er: „Aber Sie schenken auch Angehörigen Zeit.“ Sozialdezernent Josef Rettenmaier sprach von einem „sehr wertvollen zwischenmenschlichen Beitrag“ und fügte hinzu: „Wir wissen, was wir an unseren Maltesern haben.“

Der Diözesangeschäftsführer des Malteser Hilfsdienstes, Klaus Weber aus Stuttgart, dankte den Ellwanger Maltesern für ihre „vorbildliche Arbeit“ und lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Ehren- und Hauptamt. Die Anzahl der Besucher im Café Malta zeige, wie wichtig dieser Dienst sei. Pfarrer Michael Windisch dankte im Namen der Gesamtkirchengemeinde Ellwangen für diese „segensreiche Arbeit“ der Malteser und nahm die Segnung der Räume vor. Der Geistliche sprach von einer „Insel der Menschlichkeit für Ellwangen“.

Das Café Malta in der Sebastian-Merkle-Straße 10 ist mittwochs von 14 bis 17 Uhr (mit Kaffee und Kuchen) sowie donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr (mit Mittagessen) und von 14 bis 17 Uhr (Kaffee und Kuchen) geöffnet. Ein Café Malta gibt es auch im Sozialzentrum in Unterschneidheim, die Öffnungszeiten dort sind jeden Donnerstag von 14 bis 17 Uhr. Die Gäste in Unterschneidheim werden von sechs Betreuerinnen versorgt. Für die Betreuung gibt es Zuschüsse über die Pflegekassen. Weitere Informationen unter Telefon 07961 / 910917 oder 07961 / 910912 und im Internet unter www.malteser-now.de (sj)