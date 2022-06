Eintracht Schrezheim hält zwei hauptversammlungen an einem Abend ab

Das hat der Gesangverein Eintracht Schrezheim in seiner 100-jährigen Geschichte bisher noch nicht erlebt. Der Vorsitzende Bernd Klein hat die Mitglieder in der Sankt-Georgs-Halle in Schrezheim gleich zu zwei Generalversammlungen an einem Abend begrüßt.

Pandemiebedingt konnte im vergangenen Jahr keine Versammlung stattfinden. Diese wurde im Rahmen der regulär stattfindenden Sitzung jetzt nachgeholt. Umso erfreulicher war es, dass der Verein durch zahlreiche Sänger und Mitglieder bei der 100. und 101. Jahreshauptversammlung vertreten war.

Nach einem Begrüßungslied durch den Chor der Eintracht und der Totenehrung berichtete der Schriftführer Klaus Neumann über das abgelaufene Vereinsjahr 2020/2021. Leider war der Bericht geprägt von einer Aufzählung der Veranstaltungen, die verschoben oder abgesagt werden mussten.

Kassenwart Thomas Kucher berichtete der Versammlung über einen Verlust in der Vereinskasse. Bedingt durch die Anschaffung eines neuen Vereinsanzuges für alle Sänger waren die Ausgaben deutlich höher als die Einnahmen. Der Verein steht aber weiterhin auf einer soliden finanziellen Basis, wie die beiden Rechnungsprüfer bestätigten.

Chorleiter Bernd Weber führte die Anwesenden fiktiv durch die ausgefallene Jubiläumsrevue „100 Jahre Eintracht Schrezheim“. Ortsvorsteher Albert Schiele beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig beschlossen wurde.

Nach knapp einer Stunde beendete der Vorsitzende Bernd Klein die 100. Jahreshauptversammlung, um unmittelbar im Anschluss die Anwesenden zur 101. Jahreshauptversammlung zu begrüßen. Erfreulicherweise konnte Schriftführer Klaus Neumann in seinem Bericht zum Vereinsjahr 2021/2022 über einige erfolgreiche Veranstaltungen und Aktionen berichten. Besonders hervorgehoben wurden die Mai-Vesperaktion, bei der fast 150 Portionen Wurstsalat verkauft wurden, und der Festakt zum 100-jährigen Vereinsjubiläum in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim.

Dies täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass von Januar 2020 bis zur Wiederaufnahme des Probenbetriebes im April 2022 lediglich 30 Singstunden abgehalten werden konnten. Üblicherweise entspricht das etwa dem Pensum eines Dreivierteljahres, wie Vorsitzender Bernd Klein bedauerte. Dennoch sei er optimistisch, was das Programm des laufenden Jahres betreffe.

Kassenwart Thomas Kucher musste wiederum von einem moderaten Verlust berichten. Die Ursache lag vor allem am Wegfall von Einnahmen durch ausgefallene Veranstaltungen, insbesondere des Theaters im Januar. Auf Antrag von Ortsvorsteher Albert Schiele erfolgte wiederum die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Zahlreiche Sänger und Mitglieder wurden für langjährige Treue geehrt. Dies waren Peter Blumentrath und Hans-Peter Vaas für zehn Jahre, Boris Hild für 20 Jahre, Klaus Fuchs, Gerhard Löber und Martin Seidel für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft, Karl-Heinz Strobel für 30 Jahre, Franz Ostermeier für 40 Jahre, Hans Kucher und Engelbert Ziegelbauer für 70 Jahre Mitgliedschaft. Eine besondere Ehrung wurde Josef Ilg zuteil. Er bekam für 50 Jahre aktives Singen die goldene Nadel des deutschen Chorverbandes überreicht.

Bedingt durch den Ausfall der beiden letzten Jahreshauptversammlungen standen die Wahlen aller Vorstands- und Ausschussämter an. Dabei wurde Bernd Klein einstimmig für weitere zwei Jahre als Vorsitzender im Amt bestätigt. Des Weiteren wurden Klaus Neumann als Schriftführer, Thomas Kucher als erster Kassier, Dieter Waschiczek als zweiter Kassierer, Markus Krauss und Anton Brenner als Rechnungsprüfer, Klaus Fuchs, Alois Paulik, Gerhard Rettenmaier und Peter Blumentrath als aktive Ausschussmitglieder sowie Heiko Berroth als Vertreter der fördernden Mitglieder wiedergewählt. Mit einem Ausblick auf das restliche Vereinsjahr mit dem Wandertag und musikalischem Picknick im Juli und einem Herbstkonzert im Oktober beendete Bernd Klein anschließend die Versammlung.