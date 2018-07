Einsturzgefährdete Brücke verursacht Vollsperrung der L 1060

Die Landstraße 1060 ist seit heute Nachmittag voll gesperrt. Ursache ist die Brücke die an der Abfahrt zum Autohof über die Fahrbahn führt. Die Brückenprüfstelle des Regierungspräsidiums Stuttgart kam bei einer Untersuchung zum Ergebnis, dass die Brücke akut einsturzgefährdet ist. „Das kam für uns aus heiterem Himmel“, sagte Ordnungsamtsleiter Harry Irtenkauf. „Die Brücke muss nun abgebaut werden. Deshalb bleibt die L 1060 voraussichtlich bis morgen Abend in beiden Richtungen gesperrt“, sagt Irtenkauf. Zwischen Zufahrt Autohof und Zufahrt Richtung Kaufland wird der Verkehr in diesem Zeitraum über die Max-Eyth-Straße umgeleitet. „Wir haben die Brücke schon länger im Blick“, sagt Rudolf Miller, leitender Baudirektor der Ellwanger Außenstelle des Regierungspräsidiums. „Die Brücke ist etwas weniger als 30 Jahre alt. Das Holz ist einfach marode“, so Miller. Wann und ob die Brücke wieder aufgebaut wird ist unklar. Zunächst müsse geprüft werden, ob möglicherweise eine Stahlkonstruktion in die bestehenden Brückenfundamente eingelassen werden kann, sagt Miller. (fb)