Einsatz gegen Corona: Stadtwerke spenden 950 Euro

Die Stadtwerke Ellwangen haben 700 Euro für kostenlose Vesperpakete für Beschäftigte von Hilfsorganisationen gespendet. Außerdem gehen 250 Euro an die ehrenamtlichen Helfer in Ellwangens Partnerstadt Abbiattegrasso.

„Als systemrelevanter Versorgungsbetrieb sind die Stadtwerke Ellwangen trotz der Corona-Auswirkungen voll gefordert. Und doch engagieren sich die Mitarbeiter auch darüber hinaus für den guten Zweck und die Bemühungen vieler, die Folgen der Virusausbreitung zu bewältigen“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Powolny. Die Spende in Höhe von 700 Euro ist zugunsten des von der Fleischerinnung Ostwürttemberg initiierten Projekts „Helden für Helden im Ostalbkreis“. Metzgerbetriebe stellen dabei für Beschäftigte von Hilfsorganisationen, die im Pflege- und Rettungsdienst tätig sind, kostenlose Vesperpakete zur Verfügung. Zudem wurde bei einer Entrümplungsaktion im Stammhaus altes Mobiliar gegen Spendenbeträge an die Mitarbeiter abgegeben, wodurch weitere 250 Euro gesammelt wurden. Mit diesem Geld sollen die ehrenamtlichen Helfer in Ellwangens Partnerstadt Abbiattegrasso unterstützen werden. „Wir wollen einfach auch einen Beitrag leisten über unseren Arbeitsalltag hinaus“, sagt Powolny.