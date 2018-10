Einmal Rügen und zurück

Schüler der Rupert-Mayer-Schule (RMS) in Ellwangen haben an einer fünftägigen Angelsafari auf Rügen teilgenommen. Mitfahren durften allerdings nur Schüler, die zuvor erfolgreich die Prüfung zur Erlangung des Fischereischeins abgelegt hatten.

Dafür wurde von Konrektor Jürgen Maile und Pädagoge Georg Braun ein Kurs angeboten, der die Schüler sowohl in der Theorie und Praxis auf die Fischereiprüfung vorbereitete. Unter anderem verbrachten die acht Schüler einen Tag am Laubachstausee bei Abtsgmünd, wo sie verschiedene Angelgeräte und Wurftechniken kennenlernten. Am Ende fand für die acht teilnehmenden Schüler dann die vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg organisierte Prüfung zur Erhaltung des Fischereischeines statt. Alle Schüler bestanden, teilweise sogar mit der maximal erreichbaren Punktzahl.

Als Belohnung für diese tolle Leistung ging es auf Einladung der „Royal Fishing Kinderhilfe“ für die Schüler dann zu einer Angelsafari nach Rügen. Die Jugendlichen und ihre Lehrer machten sich dazu mit zwei Kleinbussen der Marienpflege auf die circa 900 Kilometer weite Strecke. Übernachtet wurde die erste Nacht in Güstrow und danach auf einem Campingplatz in Altenkirchen in geräumigen Zelten.

Empfangen wurden die Ellwanger, gemeinsam mit weiteren rund 160 Teilnehmer verschiedenster deutscher Schulen, hier von Fernsehmoderator Harry Wijnvoord mit einer bestorganiserten Auftaktveranstaltung. Die Firma Jenzi aus Plüderhausen stiftete jedem Schüler zudem eine komplette Angler-Erstausstattung.

Auf dem Programm der nächsten vier Tage stand dann vor allem Hechtangeln im Bodden von Schnellbooten aus, wobei ein Ellwanger Schüler den Tagesrekord mit einem 102 Zentimeter langen Fang erzielte. Am nächsten Tag stach ein Kutter von Sassnitz aus in die Ostsee, um Dorsche zu angeln. Der Fang bestand aus 50 Dorschen, die fachkundig für das Abendessen zubereitet wurden.

Besuch gab es am letzten Abend von der Vorsitzenden der „Royal Fishing Kinderhilfe“, Unternehmerin Alexandra Jahr, und ihrem Stellvertreter Siegfried Götze. Dabei wurden an die Gewinner der verschiedenen Disziplinen Pokale ausgegeben. Darüber hinaus waren weitere Sponsoren und Botschafter der Organisation anwesend, darunter auch der ehemalige Eishockey-Nationaltrainer Hans Zach.

Für die Schüler der Rupert.-Mayer-Schule war der lang vorbereitete Kurs, der erfolgreiche Abschluss des Fischereischeins und die mehrtägige Reise eine außergewöhnliche Erfahrung.