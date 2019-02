Einkaufen, Flanieren, Wohnen und Genießen in der Ellwanger Innenstadt

Der Handel wird Innenstädte wie Ellwangen künftig nicht mehr dominieren. Aber was dann? Damit hat sich ein Dialogforum befasst. Mit dabei waren Hauseigentümer, Händler, Dienstleister, Makler, Vertreter von Pro Ellwangen und Gemeinderäte. Das Ergebnis ist jetzt im Verwaltungsausschuss vorgestellt worden. Nun soll eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben werden, wo und welche Sortimente außerhalb der Innenstadt zugelassen werden.

Innenstädte verändern sich, weil immer mehr Menschen im Internet einkaufen, sagte Klaus Ehrmann, Leiter des Stadtplanungsamts. Deshalb werde es in Ellwangen künftig einen Mix aus Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Wohnen geben. Die Innenstadt solle ein Ort zum Flanieren, Genießen sein, aber auch, um soziale Kontakte zu pflegen.

Für Ellwangen hat das Dialogforum diese Ziele formuliert:

Der Marktplatz wird ein Ort der Begegnung mit Aktionen für Kinder, Beachvolleyball im Sommer und Eisbahn im Winter, bekommt mehr Grün und mehr Bänke und vielleicht eine Gastronomie.

Die Fußgängerzone ist zum Einkaufen und Flanieren da. Die Aufenthaltsqualität und die Anbindung an die nahen Plätze und den Schießwasen soll verbessert werden.

Im Quartier um die Marienkirche stehen Wohnen und Kultur im Mittelpunkt mit Events und einer mobilen Bühne. Der Rathauspark soll einbezogen, Wohnungen geschaffen und ein Sanierungsgebiet ausgewiesen werden.

Im Bahnhofsareal entsteht eine Mischung aus moderner Stadt, Wohnen und Mobilitätszentrum mit Bahnhof und Busbahnhof. Ziel ist, wieder eine Gastronomie anzusiedeln (Chicago Meatbar), Verkaufsflächen zu schaffen und das Umfeld zu verbessern, etwa durch eine Verbindung Richtung Schlagenhauf. Eine Unterführung unterm Bahnhof ist zur Landesgartenschau geplant.

Das Gebiet entlang der Jagst Nord (oberhalb BAG bis zur Siemensbrücke einschließlich Haller Straße) soll Mischgebiet bleiben, im Gebiet entlang der Jagst Süd (ab Rotenbacher Straße mit einem Teil des Schießwasens, dem alten Bauhof und der Hermann-Weller-Straße) könnte die neue Stadthalle entstehen. Dieser Teil wird aber zur Landesgartenschau sowieso überplant.

Um diese Ideen umzusetzen, soll die Innenstadt in die Planung der Landesgartenschau eingebunden werden.

Bleibt noch das Thema Innenstadterweiterung. Das fordern die Freien Bürger seit vielen Jahren, die auch außerhalb der Kernstadt Handel ansiedeln wollen, bis zu den Bereichen entlang der Jagst Nord und Süd. Hier könnten Fachmärkte entstehen, die in der Kernstadt sowieso keine geeigneten Flächen finden. Gerhard Beck von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung stellte dazu Beispiele aus Städten vergleichbarer Größe vor, unter anderem aus Schwäbisch Gmünd, wo im Zuge der Landesgartenschau ein Einkaufszentrum am Rand der Innenstadt gebaut wurde. Er riet wie die anderen Experten im Dialogforum zur Vorsicht. Wichtig sei, eine Anbindung an die Innenstadt zu schaffen und sich genau zu überlegen, welche Sortimente man dort haben wolle und welche Auswirkungen das auf die Geschäfte in der Innenstadt habe.

Gefahr, dass es mehr Leerstände gibt

Da hakten Armin Burger (CDU) und Berthold Weiß (Grüne) nach. Was denn passiere, wenn man außerhalb der Kernstadt alle Sortimente zulasse, ob es dann mehr Leerstände gebe? Man riskiere, die Kunden und Geschäfte aus der Innenstadt abzuziehen, die in einem neuen Einkaufszentrum oder Fachmarktgebiet mehr Platz und mehr Parkplätze hätten, sagte Beck. Mit der Folge, dass es mehr Leerstände in der Innenstadt gibt. Als Beispiel nannte Oberbürgermeister Karl Hilsenbek die Ärztehäuser: Die waren für die Mediziner attraktiv, auch wegen der Parkplätze, weshalb sie ihre Praxen aus der Innenstadt weg verlegt haben.

Gunter Frick (Freie Bürger) warb für eine viel größere Abgrenzung für ein neues Erweiterungsgebiet, weit über das Bahnhofsareal hinaus. Schließlich gebe es in der Altstadt keine 600 oder 800 Quadratmeter großen Flächen für Fachmärkte. Fritz Widmann (CDU) fragte, ob sich in Becks Beispielstädten die neuen Einkaufszentren positiv auf die Innenstädte ausgewirkt hätten. Haben sie, sagte Beck, wenn auch zum Teil nicht in dem Maße, wie man sich das erhofft habe. Herbert Hieber (SPD) plädierte dafür, den Vorschlag der Freien Bürger weiterzuverfolgen.

Und so kommt es jetzt auch. Die Potenzialanalyse soll jetzt untersuchen, welche Sortimente ins Bahnhofsgebiet passen und welche in den viel größeren Bereich samt Haller Straße. Vergeben muss die Analyse der Gemeinderat. Das Ergebnis soll nach der Sommerpause vorliegen.