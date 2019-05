Eingenähte Taschen im Blaumann: Kunden stellen Dieb

Ein 37-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in einem Ellwanger Einkaufsmarkt beobachtet worden, wie er Zigaretten gestohlen hat. Zeugen vereitelten einen Fluchtversuch des Mannes, nachdem ihn ein Mitarbeiter des Markts in ein Büro gebeten hatte.

Laut Polizeibericht konnten die Zeugen den Mann bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Als die Polizisten den Mann durchsuchten, fanden sie im Blaumann des 37-Jährigen eingenähte Taschen, in denen er sein Diebesgut verstecken konnte. Dort soll er Tabakwaren im Wert von 365 Euro verstaut haben.