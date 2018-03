Mit Kreuzworträtsel als zeitlose Beschäftigung hat sich Ben Wieland aus der Klasse 9c des Oberkochener Ernst-Abbe-Gymnasiums für den „Zeitungstreff 2018“ auseinandergesetzt.

Wieland beschriebt die Ursprünge des Kreuzworträtsels und was das mit dem „Zeitungstreff“ zu tun hat. Die schultäglich Auslieferung der Zeitung an das EAG sorgte definitiv dafür, die Langeweile in der Pause zu reduzieren. Nicht nur die interessanten Artikel aller Art sondern auch die Rätselseite sorgten für Erheiterung. So war vor allem das Kreuzworträtsel sehr beliebt und manche harte Nuss wurde sogar im Unterricht geknackt. Doch wieso lassen sich sowohl Jugendliche als auch Ältere davon begeistern und wo liegen überhaupt die Ursprünge des Rätsels?

Die ersten Rätsel wurden schon in der Antike zum Beispiel von den Griechen niedergeschrieben und gelöst, doch die Geschichte des Kreuzworträtsels beginnt erst viel später: Für die Weihnachtsaufgabe der New York World ersann der Journalist Arthur Wynne 1913 das erste, kristallförmige Rätselgitter. Ab 1920 wurden verbesserte Versionen des Rätsels auch in Europa veröffentlicht. Seitdem hat die Begeisterung fürs Knobeln kaum nachgelassen, so sind etliche verschiedene Rätselmagazine in Zeitschriftenhandlungen zu finden. Laut einigen Klassenkameraden liegt das vor allem an den nicht so eindeutigen Wörtern zum Knobeln und an der Befriedigung nach Herausfinden der Lösung. Dieser Aussage stimmen auch erwachsene Rätselfans zu. Außerdem: ohne Kreuzworträtsel wüsste man nicht, dass eine Ohrenentzündung unter Medizinern Otitis heißt und das ist doch auch was.