Eine warme Mahlzeit für zwei Euro - Ellwanger Vesperkirche öffnet bald

O je, das tut weh. Der Bad Saulgauer Dekan Peter Müller hat den Ruf, der Fasnet und den Narren sehr zugetan zu sein und es mit Hästrägern und sonstigen Narren gut zu können. So wird seine Messe mit den Narren am Fasnetssonntag nicht nur von den Vertretern der Dorauszunft immer wieder gelobt. Sein Platz auf der Ehrentribüne beim Hexensetzen auf dem Marktplatz am Donnerstagabend war eine Selbstverständlichkeit, dass er als Ehrengast zusammen mit Pfarrer Shinto Kattoor von Zunftmeister Raphael Osmakowski-Miller besonders begrüßt wurde, ebenfalls.