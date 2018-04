Das Molina Guitar Duo gastiert am Samstag., 14. April, um 20 Uhr in der Reihe Jumping Fingers im Palais Adelmann. „Una noche en Granada“, eine Nacht in Granada, haben Isabella Selder und Santiago Molina Gimbernat genannt. Für die deutsche Gitarristin Isabella Selder und den mexikanisch-spanischen Gitarristen Santiago Molina Gimbernat steht vor allem die enge Verknüpfung aus Musik und Literatur im Vordergrund. Beide sind Stipendiaten bei „Yehudi Menuhin Live Music Now“ und konzertieren auch regelmäßig als Solisten. Das aktuelle Programm ist eine literarische und musikalische Hommage an die andalusische Stadt.

Karten für 13 und 5 Euro gibt es in der Tourist-Information, Telefon 07961 / 84303, E-Mail tourist@ellwangen.de Foto: Selder