Eine Liebe in Briefen

Melissa und Andy kennen sich seit der Grundschule. Er liebt sie seit dem Tag, als sie in die zweite Klasse kam und aussah wie die verlorene Prinzessin von Oz. Später begegnen sie sich selten. In Briefen bleibt ihre Freundschaft lebendig. Lou Hoffner und Hansi Kraus haben das Stück „Love Letters“ des amerikanischen Dramatikers Albert Guerney im Speratushaus gelesen. Es ist ein intensiver Abend gewesen.

Das 1988 uraufgeführte Stück beginnt im April 1937 mit der Geburtstagseinladung von Melissa Gardner an Andrew Makepeace. Was folgt, ist eine zarte Romanze auf dem Papier. Melissa und Andy schreiben sich, sie eher widerwillig und kurz angebunden, er leidenschaftlich und weitschweifig. Ihre Familie hat Geld, seine leistet sich Gefühle. Sie ist kapriziös, er bodenständig. Später gehen sie getrennte Wege und verlieren sich in Briefen doch nie aus den Augen. Ihre seltenen Begegnungen verlaufen enttäuschend. Es funkt nicht. Melissa glaubt, es liegt an den Briefen: „Ich kenne dich schriftlich besser als persönlich.“ Die Liebe bleibt körperlos.

Sie schlägt sich als Künstlerin durchs Leben und entdeckt den Alkohol als ständigen Begleiter. Andy macht Karriere in einer Anwaltskanzlei und geht in die Politik. Sie ist geschieden und verliert das Sorgerecht für ihre Töchter, er führt mit Jane eine Bilderbuchehe mit drei Bilderbuchsöhnen. Sie sitzt in einer Entzugsklinik und versucht, für 150 Dollar pro Tag ihre Sucht loszuwerden. Er sitzt im Maßanzug im Senat. Schließlich verbringen sie ein paar leidenschaftliche Nächte zusammen. Sie möchte mehr und klammert, er hat Angst um seinen guten Ruf: „Auf die Dauer würde es doch nicht gutgehen mit uns. Wir schleppen zu viel Gepäck mit uns herum.“

Es kommt, wie man es vorausgeahnt hat: sie trinkt sich zu Tode, er schreibt ihrer Mutter einen Brief, in dem er die komplizierte Beziehung zu Melissa beschreibt. Freundschaft? Es war Liebe.

Maria Luise Steinle ist als Sängerin und Schauspielerin bekannt unter dem Künstlernamen Lou Hoffner. Hansi Kraus kennt man aus Ludwig Thomas „Lausbubengeschichten“ und als „Lümmel von der ersten Bank.“ Guerneys Stück über eine unerfüllte Liebe könnte kitschig und melodramatisch sein. Hoffner und Kraus machen daraus ein anrührendes Kammerspiel der leisen Töne. Sehenswert.