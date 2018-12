Eine Klinik zum Kennenlernen

Mit einem Tag der offenen Tür hat die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik am Sonntag ihr breites medizinisches Leistungsspektrum mit moderner Diagnostik und Therapie sowie operativem Spektrum der Öffentlichkeit präsentiert. Der Besuch litt jedoch unter dem anhaltenden Regenwetter.

Der Tag begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Krankenhauskapelle, der von Pfarrvikar Alwin Miller und der Klinikseelsorgerin Pfarrerin Susanne Bischof zelebriert und vom Ensemble „Dreiklang“ aus Pfahlheim eindrucksvoll musikalisch gestaltet wurde. Bei einem Rundgang durch das Krankenhaus konnten sich Besucher dann einen Überblick über die Abteilungen der Klinik und die Kooperationspartner verschaffen. Die medizinischen Hauptabteilungen reichen von der Inneren Medizin und der Chirurgie mit Schwerpunkt Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Orthopädie und Unfallchirurgie über Anästhesie, stationäre multimodale Schmerztherapie und Urologie bis hin zu Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik, Erwachsenenpsychiatrie und Geburtshilfe mit Frauenheilkunde.

Pavel übt sich in Magenspiegelungen

Gewährt wurde auch ein Einblick in die Arbeit der Intensivstation, der Computertomographie, in den Kreißsaal und in ein Patientenzimmer. An einem Modell konnte man Operationen durchführen, an einem Dummy Ultraschall, an einem anderen Magenspiegelung per Endoskop. „Operieren? Das wollte ich schon immer mal“, ließ sich Landrat Klaus Pavel nicht zweimal bitten. Chefarzt Dr. Johannes Zundler lobte „Assistenzarzt“ Pavel für die Magenspiegelung: „Sie machen das perfekt.“

Die Besucher nutzten die Gelegenheit, ihren Blutzucker und Blutdruck messen zu lassen, die Reanimation zu trainieren, sich über naturheilkundliche Wickel, Auflagen und Öle und über die Vorsorgevollmacht zu informieren. Im Angebot waren zudem Führungen durch die Technikzentrale. Weitere Attraktionen waren Trommelworkshop und Gleichgewichtsparcours. Interessant war ein Vergleich der Medizin von damals mit der von heute. Die Ausstellung mit historischen Stücken wie Amputations- und Sektionsbesteck, Gipssäge, Schwesternschürze, Herzschrittmacher und einem „Unterrichtsbuch für die weibliche freiwillige Krankenpflege“ lockte ebenfalls.

Der Arbeitskreis selbsthilfefreundliches Krankenhaus, Selbsthilfegruppen, der Freundes- und Förderkreis der Klinik, das Rote Kreuz, die Klinikseelsorge, die katholische Sozialstation Sankt Martin, das stationäre Hospiz Sankt Anna, der ambulante ökumenische Hospizdienst und weitere Organisationen stellten sich vor. Am Infostand der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege wurde für Pflegeberufe geworben.

Abgerundet wurde der Tag der offenen Tür durch zahlreiche medizinische Fachvorträge und ein umfassendes Kinderprogramm. Natürlich kam auch der Nikolaus vorbei, der für Landrat Pavel gleich zwei Antistressbälle dabei hatte. Das Duo Bolz & Knecht sorgte für die musikalische Umrahmung, das Küchenteam der Klinik für Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Auch einen Basar der Ergotherapie gab es.