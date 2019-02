Eine Hommage an den „Picasso“ der Liedermacher

Das Atelier von Rudolf Kurz ist aus allen Nähten geplatzt, als das mitreißende Trio Ulrich Brauchle, Axel Nagel und Matthias Kehrle noch einmal auf den Spuren des Literatur-Nobelpreisträgers und des „Picassos unter den Singer-Songwritern“ (Brauchle) wandelte, musikalisch, in Wort und Bild. Brauchle zeigte eine Auswahl seiner eindrucksvollen Radierungen zu „His Bobness.“ Neben dem (bereits vergriffenen) Künstlerbuch entstand 2018 eine neue Mappe mit 16 Original-Radierungen. Und Dylan kam selbst zu Wort mit einem Interview und Auszügen aus seiner 2004 veröffentlichten Autobiografie „Chronicles.“

Zwölf Songs aus Dylans Oeuvre

Goethe, Schiller oder Hölderlin sollten es nicht sein, denen Ulrich Brauchle sich künstlerisch annähern wollte. Vielmehr spürte er einem nach, der ihn schon lang faszinierte, der Ikone und Idol, Phänomen und ewiges Chamäleon ist und rätselhaft bleibt.. Einer, der sich Pseudonyme wie Robert Milkwood Thomas, Jack Frost, Tedham Porterhouse und Boo Wilbury zulegte, die auf kulturelle Traditionen der USA verweisen. Wer ist er, wenn er nicht Bob Dylan ist? Der von Rimbaud und Baudelaire beeinflusste Songpoet und Slammer-Vorläufer ist auch mit 77 Jahren noch immer auf seiner „Never Ending Tour“ und einer der einflussreichsten Musiker der Gegenwart.

Zwölf Songs aus Dylans Oeuvre hat das Trio arrangiert und ihnen mit Blues-, Folk-, Jazz- und Bluegrass-Elementen einen neuen, unverwechselbaren Sound gegeben. Axel Nagels markante Stimme ließ den Zuhörern wohlige Gänsehautschauer über den Rücken rieseln bei Songs wie „I want you“ und „Things have changed.“ Ulrich Brauchle, künstlerisches Multitalent, begeisterte an der mit Stahlsaiten bespannten Westerngitarre, der Mundharmonika beim Dylan-Klassiker „Don’t think twice“ und mal spröden, mal gefühlvollen Vocals. Die düstere Ballade „Man in Long Black Coat“ und die Klassiker „Most of the Time“ und „Ring them Bells“ ließen den Geist des Meisters durchs urige Atelier wehen. Spätestens beim Titel „Girl from the North Country“, der die Pete-Townshend-Version mühelos toppte, und der Bluegrass-Nummer „Senior“ waren auch letzte Dylan-Skeptiker begeistert. Zumal mit Brauchle eine veritables Mitglied der legendären Ellwanger Bluegrass-Band „Ninehome“ das Banjo zupfte. Erst nach zwei Zugaben, „Everything is broken“ und natürlich „Knockin‘ on Heaven’s Door“, ließ das Publikum die Musiker ziehen. Zu gerne hätte man noch mehr gehört.

Verdienter Nobelpreis

Mit der Hommage von „Brauchle und seinen Jungs“ (Nagel) setzte der Stiftsbund seine „Dylan-Reihe“ fort. Im November 2017 hatte „Dylanologe“ Peter Schwarz die ketzerische Frage, ob der Musiker den Literaturnobelpreis verdient habe, klar mit „Ja“ beantwortet und ebenso unterhaltsam wie klug Kritiker wie Denis Scheck in die Schranken gewiesen. Scheck hatte die hohe Auszeichnung schlicht als „Witz“ bezeichnet. Schwarz zerlegte Titel wie „Blind Willie McTell“ in ihre Einzelteile als „Lehrstücke über das Wesen der Kunst“ und bescheinigte Dylans Sprachbildern „ungeheure Wucht.“ Natürlich sei das nobelpreiswürdige Literatur. Zeitlose, großartige Songs sind seine poetischen Schöpfungen sowieso.