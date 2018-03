Rosita Karpiute, Fünftklässlerin der Schöner-Graben-Schule Ellwangen, hat sich zum Geburtstag gewünscht, ihre kleine Hündin einen Tag mit in die Schule bringen zu dürfen. Da es ihre Klassenlehrerin erlaubte, brachte sie ihre Cika, so heißt die zehn Monate alte Yorkshire-Terrier-Hündin, mit in den Unterricht.

Mit dabei waren auch Trink- und Fressnapf sowie Hundefutter. Cika war sehr brav. Sie setzte sich auf Rositas Jacke auf einen Stuhl neben Rosita, spitzte ihre Öhrchen und nahm am Unterricht teil. Das sah ulkig aus. Alle Mitschüler freuten sich über die niedliche Hündin, die sehr aufmerksam der Lehrerin zuhörte.

In der Großen Pause ging Cika mit den Kindern raus auf den Schulhof. Das war eine Freude für die ganze Schule. Da Cika einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, durfte sie letzten Mittwoch wieder mit zur Schule. Sie nahm zusammen mit der Klasse 5, 6 und 7 am Religionsunterricht teil, saß aufmerksam mit im Stuhlkreis und begeisterte die Schülerinnen und Schüler.