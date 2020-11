Eine Geburtstagstorte zum Betzold-Jubiläum

Mit einer ausgefallenen Geburtstagstorte und einer Kopie der Gewerbeanmeldung aus dem Jahr 1976, dem Umzugsjahr des Unternehmens nach Ellwangen, haben Oberbürgermeister Michael Dambacher und Bürgermeister Volker Grab die Arnulf Betzold GmbH aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens besucht.

„Engagiert, kreativ, innovativ, einfallsreich und voller Tatendrang – so lassen sich die zahlreichen Aktivitäten Ihres Betriebes zusammenfassen. Ihr Unternehmen lebt mit einer Vielzahl von beispielgebenden Projekten vor, was eine gesellschaftlich verantwortliche und nachhaltige Unternehmensführung auszeichnet“, lobte Dambacher. Eine Woche vorher gratulierten bereits Karl Bux und Thomas Markus von Pro Ellwangen dem Unternehmen. „Wir freuen uns, dass auch in diesen ungewöhnlichen Zeiten die Stadt Ellwangen an uns denkt“, betont Geschäftsführer Ulrich Betzold. Bewunderung löste vor allem die Geburtstagstorte aus, auf der die bisherigen Stationen der Firma zu sehen waren.

„Was unsere Eltern vor 50 Jahren gegründet und aufgebaut haben, ist mittlerweile zu einem der größten Bildungsexperten im deutschsprachigen Raum gewachsen. Wir sind sehr stolz auf diese Entwicklung“, erklärt Albrecht Betzold.

1970 gründete sein Vater Arnulf mit seiner Frau Justina die Arnulf Betzold GmbH. Zu dieser Zeit wurden die ersten Kunden, die Schulen im regionalen Kreis, noch selbst besucht. Inzwischen hat sich der Betrieb zu einem international tätigen E-Commerce-Unternehmen entwickelt, das von Ulrich und Albrecht Betzold in zweiter Generation geführt wird.