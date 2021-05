Eine Fahne für die Freundschaft: Ellwanger sollen sich jetzt fotografieren lassen

Mancher runde Geburtstag fällt durch den Rost, weil die Pandemie erneut keine Treffen von größeren Gruppen zulässt. Das gilt auch für „30 Jahre Städtepartnerschaft Ellwangen – Abbiategrasso“, die in Kürze hätten gefeiert werden können.

Am 6. Juli 1991 wurde die Partnerschaftsurkunde von OB Stefan Schultes und Bürgermeister Aldo Agosti unterzeichnet. Sie wurde von Guy Baillet, dem damaligen Bürgermeister der mit Ellwangen und Abbiategrasso partnerschaftlich verbundenen Stadt Langres, bestätigt.

„Persönliche Begegnungen sind das A und O einer Partnerschaft“, sagt OB Michael Dambacher. Umso bitterer sei es, dass seit mehr als einem Jahr mit der Ausnahme eines Besuchs des Partnerschaftsbeauftragten Valter Bertani keine Begegnungen stattgefunden hätten. Nichts desto trotz stehe man mit der Verwaltung in Abbiategrasso in regelmäßigem Kontakt, um sich über die aktuelle Lage zu informieren.

Dass die Partnerschaft trotzdem lebt und die Freundschaft in schweren Zeit hochgehalten wird, zeigte die laut OB großartige Spendenaktion im vergangenen Jahr. Die Ellwangerinnen und Ellwanger hatten mehr als 27 000 Euro gespendet, um der von der Corona-Pandemie hart getroffenen Partnerstadt helfen zu können.

Dambacher will nun mit einer symbolischen Geste die Verbundenheit der Stadt mit Abbiategrasso zu Ausdruck bringen. So sollen zwei Fahnen gedruckt werden, auf denen neben einem zweisprachig verfassten Glückwunsch möglichst viele Fotos von Ellwangerinnen und Ellwanger abgebildet werden. Die Fahnen werden in Abbiategrasso am zentralen Schlossplatz und in Ellwangen vor dem Rathaus aufgehängt werden.

Die Stadtverwaltung bietet deshalb an den kommenden drei Samstagen jeweils in der Zeit von 10 bis 11 Uhr die Möglichkeit für ein Porträtfoto an. Das Foto wird von der Firma Foto-Phositiv – nach Einholung einer Einverständniserklärung – am Marktplatz gemacht.

„Je mehr Bürgerinnen und Bürger auf der Fahne zu sehen sind, desto besser wird die Geste zur Bekräftigung und Erneuerung der Freundschaft in Abbiategrasso ankommen“, meint Michael Dambacher „So werden wir bei unseren italienischen Freunden sichtbar“. Spätestens im nächsten Jahr hofft der OB auf die Normalisierung, so dass der Schüleraustausch und andere Begegnungen wieder stattfinden können.

Die Stadt Ellwangen unterhält seit 1991 eine Städtepartnerschaft mit der norditalienischen Stadt Abbiategrasso. Zusammen mit der französischen Stadt Langres, mit der Ellwangen seit 1964 und Abbiategrasso seit 1990 verbunden ist, bilden die drei Städte einen Dreibund.

Abbiategrasso hat knapp 33 000 Einwohner und liegt etwa 30 Kilometer südwestlich von Mailand entfernt. Der Großteil der arbeitenden Bevölkerung hat seinen Arbeitsplatz in der Metropole Mailand, doch ist die Umgebung nach wie vor landwirtschaftlich gepflegt. Auch der Reisanbau spielt eine große Rolle.

Nur wenige Kilometer entfernt steht die beeindruckende, ehemalige Zisterzienserabtei Morimondo. Sie ist das historische Bindeglied zu Langres und dessen ehemaligen Kloster Morimond.

Die Stadt ist Mitglied der Cittàslow, einer 1999 in Italien gegründeten Bewegung zur Entschleunigung und Erhöhung der Lebensqualität. Die wichtigsten Konstanten für die Freundschaft zwischen Abbiategrasso und Ellwangen waren in den vergangenen Jahrzehnten der Schüleraustausch sowie der jährlich stattfindende Austausch der Musikschulen.