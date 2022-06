Eine Ellwanger Institution ist verstorben: Große Trauer um Schwester Agathe

Schwester Agathe Lang ist tot, sie starb in der Nacht zum Dienstag im Alter von 96 Jahren im Seniorenheim Sankt Anna auf dem Kugelberg. „Sie durfte nach einer nur kurzen bettlägerigen Zeit von wenigen Tagen zu ihrem Schöpfer heimkehren“, teilte Generaloberin Schwester Veronika Mätzler mit. Schwester Agathe war lange Jahre Leiterin des Canisius- und des Hariolf-Kindergartens in Ellwangen.

Mit dem Namen „Schwester Agathe“ verbinden viele Ellwangerinnen und Ellwanger wunderschöne Jahre im Kindergarten Sankt Canisius und im Kindergarten Sankt Hariolf. Ihr positives Denken, ihr stets freundlicher, gütiger Gesichtsausdruck, die Art und Weise, wie sie auf Menschen zugegangen ist, bleiben unvergesslich. Schwester Agathe war ein ruhender Pol, ein Mensch mit Charisma, der Liebe, inneren Frieden und Geborgenheit ausgestrahlt hat. Schwester Agathe war aber auch ein fröhlicher Mensch, der den Fasching und den Kalten Markt genauso gefeiert hat wie die kirchlichen Festtage.

Geboren und aufgewachsen in einer kinderreichen Landwirtschaftsfamilie in Weißenstein, Kreis Göppingen, trat sie 1951 in die Gemeinschaft der Anna-Schwestern ein. 1952 begann die Ordensschwester ihre ordensinterne Ausbildung im Erzieherinnen-Seminar in Stuttgart.

Von 1954 bis 1959 war sie in einem Kindergarten in Ludwigsburg tätig. Dann wechselte die Erzieherin nach Ellwangen. Hier leitete sie vom 15. Oktober 1959 bis 1969 den neu gebauten Kindergarten Sankt Canisius in der Lessingstraße, von 1969 bis zu ihrem Abschied im Juni 1988 den Kindergarten Sankt Hariolf in der Mörikestraße. Dieser Kindergarten war bis 1972 im Weißochsenkeller untergebracht, da in das Kindergartengebäude in der Mörikestraße Schulklassen der Realschule ausgelagert waren.

Ihr Beruf war für Schwester Agathe eine Lebensaufgabe, Erziehung und Bildung waren für sie eine Herzensangelegenheit. Für ihre engagierte Arbeit erhielt Schwester Agathe zu ihrem 25-jährigen Dienstjubiläum die silberne Verdienstmedaille des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Von 1988 bis zur Schließung des Annaheimes im Jahr 1996 war Schwester Agathe an der Klinikpforte tätig. Ab 1996 engagierte sie sich im Seniorenheim in der Aktivierung der Senioren und machte für sie Gedächtnistraining, Sitztänze und Basteln. Bis 2015 führte sie Besucher durch die Hostienbäckerei.

„Schwester Agathe war die letzte Ordensschwester im Erziehungsdienst/auftrag der Ellwanger Kirchengemeinden“, teilte der ehemalige Gesamtkirchenpfleger Xaver Stempfle zum Tod von Schwester Agathe mit: „Sie legte Wert auf eine ganzheitliche Erziehung und Bildung von Kindern. Wichtig waren ihr eine frühmusikalische Förderung der Kinder, christliche Wertevermittlung, religionspädagogische Bildung und Glaubensvermittlung an Kinder und Eltern.“ Auch in der Ausbildung von Erzieherinnen habe sie sich engagiert. „Wichtig war ihr auch, den Kontakt zu Eltern und Kindern selbst nach der Kindergartenzeit zu erhalten“, so Stempfle: „Heute sind noch Erzieherinnen bei der Kirchengemeinde tätig, die sie mitausgebildet hat.“

Schwester Agathe wird am Montag, 20. Juni, auf dem Friedhof bei Sankt Wolfgang beerdigt. Um 12.45 Uhr ist Rosenkranzgebet und um 13.15 Uhr Requiem, jeweils in der Mutterhauskapelle. Die Totenliturgie in der Aussegnungshalle mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof findet gegen 14.30 Uhr statt.