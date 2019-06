Von Schwäbische Zeitung

Eine Gewitterfront ist am Samstag, 1. Juni, über Teile von Rumänien hinweg gezogen. Tornado, Hagel und Starkregen verwüsteten viele Ortschaften und zerstörten Existenzen. Es traf auch den Ort Sebesel in der Region Alba (Siebenbürgen), aus der viele Erdbeerpflücker kommen, die bei der Familie Schäffer in Oberzell arbeiten.

Wie die Familie in einer Pressemitteilung der „Schwäbischen Zeitung“ schreibt, verwandelte sich ein kleiner Bach, der offen durch die Ortschaft fließt, innerhalb weniger Minuten in einen reißenden Strom.