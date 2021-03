Einbrüche und Vandalismus: Polizei lobt Belohnung aus.

Zwei Fälle von Einbrüchen und Vandalismus haben sich im Januar und im März ereignet. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und hat für Hinweise eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgelobt.

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag, 7. März, gegen 5.20 Uhr, wahrscheinlich mit einem Stein eine Fensterscheibe zu einem Technikraum einer Schule in der Schwabstraße eingeworfen und verschafften sich somit Zutritt ins Gebäude.

Im Gebäude haben die Eindringlinge anschließend noch randaliert. Hierbei wurden mehrere Werkbänke und ein Getränkeautomat umgeworfen. Auf dem Flur wurde der Brandmelder ausgelöst. Entwendet wurde nichts, allerdings entstand ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe von etwa 6000 Euro.

Bereits am Samstag, 30. Januar lief um kurz vor 23 Uhr ein Brandmeldealarm an der Schule auf. Hierbei stellte sich heraus, dass ebenfalls in die Schule eingebrochen wurde. Hierzu wurde ebenfalls eine Fensterscheibe zum Technikraum eingeworfen und anschließend das Gebäude betreten. Im Gebäude wurde im Technikraum randaliert und auf der dortigen Tafel mit Kreide vermerkt „DIE GG GANG war hier“. Auf dem Flur wurde der Brandmelder ausgelöst und ein Feuerlöscher entwendet.