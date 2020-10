Einbruchsversuch in Pflegeeinrichtung

Jemand hat versucht, am Gebäude einer Pflegeeinrichtung in der Dalkinger Straße die Hintereingangstüre zur Küche aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Der Einbruchsversuch muss zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen gewesen sein. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.