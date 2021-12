Einbruchsserie im Ellwanger Industriegebiet

Die Ellwanger Polizei hat am Freitagmorgen eine Serie von fünf Einbrüchen Firmengebäude registriert. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Freitag Zugang zu den Räumen mehrerer Firmen verschafft, indem sie hauptsächlich Scheiben einschlugen und in einem Fall auch eine Tür aufhebelten.

Die Räume durchsuchten die Einbrecher meist nur oberflächlich. Sie hatten es offensichtlich lediglich auf Bargeld abgesehen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Aufgrund der Vorgehensweise und der Ähnlichkeit der Einbruchsobjekte geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Betroffen sind Firmengebäude in der Ferdinand-Porsche-Straße und der Max-Eyth-Straße im Industriegebiet Neunheim / Neunstadt.

Das Polizeirevier Ellwangen bittet unter der Rufnummer 07961 / 9300 um Hinweise. Eventuell sind in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen.