Einbruch in Getränkemarkt

Durch ein aufgebrochenes Fenster ist ein Unbekannter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in den Aufenthaltsraum eines Getränkemarktes in der Siemensstraße eingebrochen. Hier durchwühlte er sämtliche Schränke, begab sich anschließend in den Verkaufsraum, brach dort einen Vitrinenschrank auf und entwendete daraus diverse Alkoholika.