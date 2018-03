Einbruch in Ellwanger Firmengebäude

Unbekannte Diebe sind in der Nacht zum Freitag im Industriegebiet Neunstadt in ein Firmengebäude eingedrungen. Der Einbruch hat sich zwischen Donnerstag um 16.30 Uhr, und Freitagmorgen um 3.40 Uhr, ereignet.

Die Täter haben ein Rolltor aufgebrochen, um in die Büroräume zweier Firmen einzudringen, die in de m Gebäude ansässig sind. Die Polizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Diebe Wertgegenstände erbeuteten, ist derzeit noch nicht klar. Die Polizei Ellwangen bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07961/9300.