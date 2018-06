Einbruch in Elektrogeschäft

Am späten Dienstagabend ist in ein Elektrogeschäft in der Schmiedstraße in Ellwangen eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hörte eine aufmerksame Anwohnerin kurz vor Mitternacht Geräusche aus den Geschäftsräumen und verständigte die Polizei. Als die Streife des Polizeireviers Ellwangen eintraf, stand die Eingangstüre auf und ein Fenster an der Gebäuderückseite war geöffnet. Die Einbrecher hatten das Diebesgut bereits zum Abtransport hergerichtet, flüchteten aber vor den Beamten. Ein Teil des Diebesgutes lag auf ihrem Fluchtweg. Im Zuge der Fahndung wurden von der Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 27 und 30 Jahren festgenommen. Beide bestreiten die Tat und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Mittwoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.