Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Dieb ist am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Magdeburger Straße eingebrochen, wo er nach Diebesgut suchte. Durch die Hausbewohner, die gegen 18.30 Uhr nach Hause kamen, wurde der Täter vermutlich gestört; er versuchte, über eine Terrassentüre zu flüchten, wobei er den Türgriff abriss. Entwendet wurden einige Münzen und ein kleinerer Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Die Polizei in Ellwangen nimmt unter Telefon 07961 / 9300 entsprechende Hinweise entgegen.