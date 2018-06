Einbrecherschlagen am Mittwoch zu

Mehrfach haben Einbrecher am Mittwoch zwischen 16.45 und 21.45 Uhr in Ellwangen und Umgebung zugeschlagen.

Über das Kellerfenster drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Rotkreuz-Siedlung ein. Die Diebe durchsuchten die Zimmer, nahmen aber offenbar nichts mit. Über den bei dem Einbruch entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Rund 1000 Euro Schaden hingegen hinterließen Unbekannte, als sie über die Terrassentüre in ein Gebäude in der Silcherstraße in Röhlingen einbrachen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld und Schmuck im vierstelligen Bereich. Auf dem gleichen Weg, wie sie ins Haus kamen, verließen die Täter das Gebäude wieder.

In Jagstzell im Bereich Knausberg brachen Unbekannte die Balkontüre eines Gebäudes auf und durchsuchten anschließend die Räume. Sie nahmen Schmuckstücke und Bargeld mit. Genaue Angaben über den Schmuck und seinen Wert gibt es noch nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Hellhörig geworden ist ein Wörter, nachdem bei seinem Nachbarn eingebrochen worden war. Er untersuchte deshalb die Terrassentüre seines Hauses in der Badbruckstraße und stellte fest, dass Unbekannte mit einem Werkzeug an der Türe manipuliert hatten. Bislang ist es noch nicht klar, ob die Diebe in das Gebäude gelangten und ob etwas entwendet wurde.