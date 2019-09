Einbrecher stellt sich der Polizei

Ein 20-Jähriger hat am Mittwochabend mehrere Einbrüche und Diebstähle gestanden.

Er kam von sich aus zum Ellwanger Polizeirevier und legte eine Beichte ab. Demnach steht der wohnsitzlose Mann in dringendem Verdacht, in den letzten Wochen im Raum Ellwangen zahlreiche Einbrüche und Diebstähle verübt zu haben.

In den Nächten auf den 5.September sowie 17. September brach er jeweils in eine Pflegeeinrichtung in der Dalkinger Straße ein. Dabei entwendete er unter anderem einen Pkw, mit dem er später bei Neuler einen Unfall verursachte. Zudem steht er im Verdacht, wiederholt in Bauwägen in Rindelbach sowie Schrezheim eingebrochen zu sein. Ende August sowie Mitte September brach er wohl zweimal in einen Naturkindergarten im Goldrainwald ein. Letztlich gab der 20-Jährige noch an, öfters Geld aus Opferstöcken in den Ellwanger Kirchen geangelt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Tatverdächtige am Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 20-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.