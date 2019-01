Einbrecher steigt in Ellwanger Musikschule ein

Zwei Einbrüche haben sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ellwanger Innenstadt ereignet. In einem der Fälle ist die Musikschule in der Spitalstraße betroffen. Eine Angestellte bemerkte am Mittwochmorgen, dass der Täter über einen Nebeneingang in das Gebäude gelangt war. Im Gebäude waren mehrere Türen aufgebrochen, mehrere Räume wurden durchsucht. Noch ist unklar, ob bei dem Einbruch Gegenstände ode Bargeld erbeutet wurden. Der Einbruch wurde zwischen Dienstagabend 22 Uhr und Mittwochmorgen 7 Uhr verübt.

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 6.50 Uhr drangen Unbekannte auch in ein Büro in der Wolfgangstraße ein. Das Polizeirevier Ellwangen hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen.