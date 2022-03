Einbrecher stehlen Werkzeuge aus Unternehmen in Neunheim

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Unternehmensgebäude in der Neunheimer Ferdinand-Porsche-Straße eingebrochen. Laut Polizeibericht entstand dabei ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die Polizei sucht nach den Einbrechern.

Die Täter sollen zwischen Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, in dem Gebäude mehrere Werkzeugschränke aufgebrochen und daraus Werkzeuge gestohlen haben. Außerdem sei die Stromversorgung abgeschaltet worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Revier in Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 / 930 0 zu melden.