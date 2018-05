Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag aus einem Geschäft in der Schwatzbühlgasse Schmuck im Wert von rund 1600 Euro entwendet. Die Täter hatten mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe eingeworfen, in die Auslage gefasst und dort ausgelegten Schmuck entnommen.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 / 400-555. (ij)