Ein Unbekannter hat versucht, zwischen Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, in ein Vereinsheim am Verbindungsweg zwischen Ellwangen und Schrezheim einzubrechen. Der Täter schob hierzu an einem Fenster den Rollladen hoch und versuchte anschließend dieses aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang.