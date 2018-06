Einbrecher sind am Mittwoch zwischen 14 Uhr und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus am nördlichen Ortsrand von Hütten eingebrochen. Die Täter hatten die Scheibe einer Terrassentüre eingeworfen und anschließend die Türe entriegelt.

Im Gebäude wurden mehrere Räume durchsucht und hierbei Schmuck im Wert von 15 000 Euro und Bargeld in Höhe von 500 Euro entwendet. (ij)