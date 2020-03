Einbrecher haben es auf Wohnhaus und Imbissladen abgesehen

Die Ellwanger Polizei meldet zwei Einbrüche. Der erste hat sich bereits zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Freitag, 15.30 Uhr, ereignet. Dabei waren Unbekannte in ein Haus in der Weimarer Straße in Ellwangen eingedrungen. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume, ehe sie das Gebäude über die Terrassentüre wieder verließen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Ein Imbissladen in der Marienstraße ist das Ziel des zweiten Einbruchs gewesen. In der Nacht zum Sonntag versuchte der Täter vergebens, dort die Registrierkasse aufzuhebeln, so dass er sich ohne Diebesgut wieder davon machte.