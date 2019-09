Einbrecher durchkämmen Gebäude und stehlen Fluchtauto

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen sind unbekannte Täter in Ellwangen in ein Gebäude in der Dalkinger Straße eingedrungen. Für die Flucht haben sie ein Auto gestohlen. In dem Gebäude brachen die Täter einen Kasten auf und entwendeten die Schlüssel, die darin aufbewahrt wurden. Damit öffneten die Täter die Türen im Gebäude und durchsuchten Spinde von Mitarbeitern. Da die Eindringlinge keine Gegenstände von Wert vorfanden, fuhren sie mit einem Auto der Marke Skoda davon, dessen Schlüssel sie ebenfalls entwendet hatten. Das Fahrzeug wurde gegen 6 Uhr am Donnerstagmorgen zwischen Neuler und Schwenningen in einem Acker gefunden. Eine Suche nach den Fahrern, bei der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ohne Erfolg. Hinweise auf die Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.