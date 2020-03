Einbrüche in Ellwanger Schulen

In der Nacht auf Montag ist ein Unbekannter in das Hariolf-Gymnasium eingebrochen und hat vergeblich versucht, hier die Türen zum Sekretariat sowie zum Rektorat aufzuhebeln. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Womöglich der gleiche Einbrecher versuchte in derselben Nacht auch in die Werkstätten der Eugen-Bolz-Realschule in der Berliner Straße einzusteigen, was ihm jedoch nicht gelang. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.