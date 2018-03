Einen Tag ohne Strom hat sich Steffen Hackspacher, Schüler der Klasse 6/7 der Ellwanger Schöner-Graben-Schule, ausgemalt. Für den „Zeitungstreff 2018“ hat er seine Gedanken zusammengefasst.

Der dreizehnjährige Steffen Hackspacher aus Nordhausen hat sich mit dem Thema „Ein Tag ohne Strom“ beschäftigt.

An so einem Tag steht man am besten erst um 10 Uhr auf, denn dann braucht man kein Licht mehr, weil es schon hell ist. Um es warm zu haben, wenn es draußen kalt ist, muss ein Feuer gemacht werden. Steffens Oma hat zuhause einen Ofen, den man schüren kann. Dieser heizt nicht nur den Raum, sondern man kann damit gleichzeitig auch kochen. Das ist praktisch.

Steffen Hackspacher lädt sich an einem Tag ohne Strom bei seiner Oma zum Essen ein. Dass es nachmittags nicht langweilig wird, geht Steffen Hackspacher an die frische Luft oder spielt Brettspiele. Abendessen gibt es bei Kerzenschein- ganz romantisch. Und danach geht der Schüler der Schöner-Graben-Schule auch bald ins Bett oder unterhält sich noch mit seinen Eltern, was an diesem Tag alles passiert ist.