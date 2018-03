Emirkan Baykal aus der Klasse 8 der Ellwanger Buchenbergschule hat für den „Zeitungstreff 2018“ als Praktikant den Expert-Markt in Ellwangen besucht.

Am Mittwoch um 9 Uhr ging die Tür von Expert auf und ich ging rein. Ich stellte meine Sachen in den Pausenraum und bereitete mich auf die Arbeit vor. Ich hatte die Aufgabe, die Preisschilder auf die Rückseite der CDs neu zu kleben. Als ich fertig war, musste ich vom Aufenthaltsraum Handschuhe, Müllsäcke und den Schlüssel vom Chef holen. Ich bin raus gegangen und hab den alten Müll entleert. Danach habe ich den alten Müllsack in das Lager gebracht und entsorgt. Dann musste ich die Playstation Spiele nach der Altersbeschränkung sortieren. Ich sollte vom Lager die neuen Waren auspacken. In den neuen Waren waren CDs und DVDs, die ich sortieren und in das CD/DVD Regal bringen musste. Es war 13 Uhr und ich durfte Pause bis 14:00 Uhr machen. Nach der Pause musste ich die Preisschilder auf die neuen Waren aufkleben und einordnen. Die Mitarbeiter waren gegenüber mir sehr freundlich und es hat viel Spaß gemacht, bei Expert zu arbeiten. Um 15 Uhr durfte ich Feierabend machen.