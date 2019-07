Ein Riesenspaß auf dem Acker

Als Teambuilding-Maßnahme der Malteser-Ortsgruppe Pfahlheim entstanden, sind die Acker Games erstmals auch anderen Gruppen zugänglich gewesen. Organisiert von Christian Weber, Dominik Vetter und Nico Baumann gingen beim Spaßwettbewerb sechs Mannschaften an den Start.

Schweißtreibend, kraftvoll und lustig sollte es werden und dem war so. Die Spieler und Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Zehn Aufgaben warteten auf die teilweise gemischten Teams, und in zehn Runden musste jeder gegen jeden antreten. Es waren beteiligt, das Mädchen-Team „Rindamulch“ aus Pfahlheim, Vertreter der „Rettungshunde“ Schwäbisch Gmünd, das Team „Florian“ der Freiwilligen Feuerwehr Pfahlheim und drei Malteser Gruppen, die „Wasseralfinger United“, die Teams „OB – in der Regel voll“ (Eggenrot) und „Bis einer heult“ (Unterschneidheim).

Viel Geschicklichkeit und besonders Teamgeist waren gefordert. Gleich zu Beginn das bekannte Völkerball, dann ein kraftraubendes Tauziehen. Die Damen sahen dabei gar nicht so schlecht aus und konnten manchen der Männer über die Linie ziehen. Dann gab es allerlei zur Erprobung der Geschicklichkeit, wie Kartoffelzielwerfen, Zaunbalancieren und Wettmelken an zwei selbstgebastelten Kuhattrappen zur Erheiterung der Zuschauer. Die Übung „Schlauchrollen“ war zum Vorteil der Floriansjünger und die Blindenführung über Hindernisse „im Geschirr“ sicher eine gute Übung für Hundebesitzer. Beim „Wasserlauf“ musste Wasser in einer Stafette weitergegeben werden. „Ultimate Frisbee“ forderte das Werfen und Fangen und beim „Mistgabelklopfen“ hatten die Zuschauer wieder was zu lachen. Am Ende konnten die „Wasseralfinger United“ die Acker Games für sich entscheiden, vor der Floriansjüngern aus Pfahlheim und den „Rettungshunden“ aus Schwäbisch Gmünd. Eine Hocketse nach dem anstrengenden Tag war obligatorisch.