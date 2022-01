Ein Ostalb-Apotheker erklärt: So kommen Patienten an das Corona-Medikament „Molnupiravir“

Seit Anfang Januar ist mit „Molnupiravir“ das erste Corona-Medikament in Deutschland erhältlich. Auch in Apotheken im Ostalbkreis kann man das verschreibungspflichtige Arzneimittel unter dem Handelsnamen „Lagevrio“ bekommen. Allerdings dürfen Apotheken das derzeit noch sehr knappe Medikament des US-amerikanischen Herstellers MSD nicht auf Lager haben. Zudem kommt derzeit offenbar längst nicht jeder Corona-Erkrankte für eine Behandlung mit „Lagevrio“ infrage.

Jens Boving, der die Apotheke am Markt in Ellwangen sowie weitere Filialen in Neresheim, Westhausen und Hüttlingen betreibt, ist von der Wirksamkeit des neuen Präparats überzeugt. Einmal hat er es bereits ausgegeben. Die Wirkung sei hervorragend gewesen, so der Apotheker. Nach 36 Stunden sei das Fieber bereits weg gewesen.

Rund 80 000 Dosen des Medikaments hat das Bundesgesundheitsministerium zunächst geordert – für die gesamte Bundesrepublik. Daher dürften Apotheken „Lagevrio“ nicht auf Lager haben. „Hamstern“ solle vermieden werden, erklärt Boving, damit das Medikament schnell dort zum Einsatz kommen könne, wo es gebraucht werde. Habe ein Arzt einem Patienten jedoch ein Rezept ausgestellt, könne man das Präparat innerhalb weniger Stunden beim Großhändler bestellen.

Danach werde es sofort an den Patienten ausgeliefert. Dieser darf sich „Lagevrio“ wegen seiner bestehenden Corona-Infektion natürlich nicht selbst aus der Apotheke abholen. Er soll „Lagevrio“ laut dem Apotheker aber so schnell wie möglich erhalten und nicht noch einen halben Tag darauf warten müssen.

Medikament derzeit nur für Risikopatienten

Das Bundesgesundheitsministerium hatte im Vorfeld eine entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht, in der Verordnung, Beschaffung und Abgabe des Medikamentes geregelt sind. Bei der Verordnung gibt es, wie Jens Boving betont, im Moment aber noch Einschränkungen. Bisher werde das Medikament nur Risikopatienten verschrieben, die in Gefahr stünden, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Ein gesunder 20-Jähriger werde es derzeit wohl nicht bekommen, so Boving.

Allerdings werde sich die Situation verändern, sobald ein größeres Kontingent des Medikaments in Deutschland verfügbar sei, glaubt der Apotheker. Schließlich habe „Lagevrio“ im Moment nur eine Notzulassung erhalten. Man müsse weitere Erfahrungen damit sammeln und es dort einsetzen, wo der Nutzen das Risiko übersteige.

Zudem verweist er auf „Paxlovid“, ein weiteres Medikament des Herstellers Pfizer, das laut Boving noch im Laufe des Januars herauskommen soll. Bei „Paxlovid“-Studien seien die Ergebnisse noch besser als bei „Lagevrio“. Das könne dann durchaus ein sogenannter „Game-Changer“ sein.

Laut Pfizer sei die Zahl der ins Krankenhaus eingewiesenen Patienten um 90 Prozent zurückgegangen. Vorausgesetzt, sie hätten „Paxlovid“ innerhalb der ersten fünf Tage ihrer Corona-Infektion eingenommen, erläutert der Ellwanger Apotheker. Je später man es einnehme, desto geringer sei die Wirkung.

Versorgung soll schneller werden

Corona-Medikamente sind für Jens Boving eine weitere Stütze in der Pandemiebekämpfung. Allerdings wünscht er sich, dass Apotheken einen größeren Vorrat vorhalten dürfen. Die Versorgung müsse schneller werden, aber dafür gebe es einfach noch nicht genug Ware.

Noch keine Berührung mit „Lagevrio“ hatte Stephan Guyot, der die Reichsstadt Apotheke in Bopfingen sowie zwei weitere Apotheken in Nördlingen betreibt. Das Medikament sei bisher weder nachgefragt worden, noch habe er ein Rezept dafür erhalten. Möglicherweise liege es daran, dass schwerere Fälle ohnehin im Krankenhaus behandelt würden. Und letztendlich sei es auch immer die Entscheidung des Arztes, wie ein Patient behandelt werde, so Guyot.