Ein neues Gesicht im Ellwanger Gemeinderat

Im Ellwanger Gemeinderat gibt es einige Veränderungen. In der letzten Sitzung des Jahres 2022 ist Franziska Schuster als neues Mitglied für die Freien Wähler/Freie Bürger von Oberbürgermeister Michael Dambacher verpflichtet worden. Schuster rückte den am 21. November verstorbenen Martin Sartor nach. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, sagte Dambacher.

2014 ist Fritz Widmann (CDU) erstmals in den Gemeinderat gewählt worden. Nun scheidet er auf eigenen Wunsch wieder aus. Am 1. Februar werde er einen Job bei der Landesgartenschau GmbH, einer Tochtergesellschaft der Stadt Ellwangen, beginnen, erklärte er. Seine Arbeit sei nicht mit der Mitgliedschaft in einem wichtigen Entscheidungsgremium vereinbar. Er sei traurig darüber, da er den Gemeinderat sehr schätzen würde, so Widmann weiter.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende sagte zu Widmanns Entschluss: Er wolle ihm danken für die stets gute Zusammenarbeit sowie Widmanns Offenheit, Hilfsbereitschaft und Besonnenheit. Dadurch habe er immer dazu beigetragen, eine gute Lösung zu finden.