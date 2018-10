Ein musikalischer Spaziergang durch die Mitte Europas

Das Offene Singen des Liederkranzes Röhlingen am vergangenen Dienstag ist auf große Resonanz gestoßen. Trotz des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Frankreich fanden an dem Abend zahlreiche begeisterte Hobbysinger, darunter auffallend viele Männer, den Weg in die Mühlbachhalle.

„Das Lied ist die Freundschaft, die uns zusammenhält“: Mit dieser Aussage aus dem Lied Bajazzo eröffnete der Liederkranz Röhlingen den musikalischen Reigen, der die Besucher auf einen musikalischen Spaziergang durch Europa führen sollte. Musikalisch begleitet wurde die ganz beachtliche Zahl an Freizeitsängerinnen und -sängern von Eveline Grimmbacher mit einem steirischen Akkordeon, Hartl Schmidt, ebenfalls mit dem Akkordeon, und Josef Frick, dessen Sound auf der Trompete genau die richtige Stimmung aufgriff.

Der Thüringer- und Böhmerwald wurden an dem Abend ebenso musikalisch bereist wie Südtirol und die Schweiz, nicht zuletzt auch das Schwabenland, vom „Schwarzwald bis zum Bodensee, vom Remstal bis zum Sechtastrand“. Die Sänger in der Halle machten leidenschaftlich mit und funktionierten wunderbar als gemischter Chor. Der Vorsitzende des Vorstandes bedankte sich am Ende bei Willi Weber, der diesen Abend vorbereitet hatte, und versprach eine Wiederholung dieses gelungenen Abends.