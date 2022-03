Ein Missbrauch der Geschichte

„Montagsspaziergang“, Bonhoeffer-Lied, Kerzen vor dem Rathaus: Die Wahl der Begriffe und Symbole, mit denen Impfgegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen jede Woche auch durch Ellwangens Straßen ziehen, irritiert. Der renommierte Journalist und Buchautor Andreas Zumach ordnet das Unbehagen ein: Es handle sich um Missbrauch der Geschichte.

Warum ist der „Montagsspaziergang“ eine Vereinnahmung?

Der Begriff stammt ursprünglich von der DDR-Opposition der 80er Jahre. Er ist im Zusammenhang mit einer Diktatur entstanden, gegen die Menschen sich friedlich gewehrt haben. Später wurde er im Westen bei den Protesten gegen die Agenda 2010 und Hartz IV verwendet. Ab dann wird es problematisch. Ab der Annexion der Krim 2014 wurde er von Menschen missbraucht, die sich zur Friedensbewegung zählen, aber zusammen mit Querdenkern und Reichsbürgern auf die Straße gegangen sind. Nun setzt sich diese mangelnde Distanzierung gegenüber der extremen Rechten bei den Protestlern gegen die Corona-Maßnahmen und bei den Corona-Leugnern fort. Am 7. November 2020, dem Jahrestag der großen Demonstration in Leipzig kurz vor dem Mauerfall, gab es am gleichen Ort eine Querdenker-Demo „gegen die Corona-Diktatur“. Die Haltung dort, man müsse sich wehren gegen eine Dikatur ähnlich wie die in der DDR, und die Annahme, die ,paar Spinner dabei vom rechten Rand, die könne man kontrollieren’, haben mich schon 2020 entsetzt. Die Behauptung, wir hätten heute eine Diktatur, stimmt überhaupt nicht. Und wer mit Rechtsradikalen läuft, muss sich fragen lassen: Mit wem gehst du da ins Bett?

Die Ellwanger „Spaziergänger“ haben mehrfach das Bonhoeffer-Lied „Von guten Mächten“ gesungen. Was sagen Sie dazu?

Bonhoeffer würde sich mehrfach im Grab umdrehen, wenn er wüsste, wie sein Gedicht heute missbraucht wird. Bonhoeffer war jahrelang Pazifist, bevor er sich angesichts der Shoa, der Ermordung von sechs Millionen Juden, am Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 beteiligte und dafür im April 1945 hingerichtet wurde. Er schrieb das Gedicht „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ in der Einsamkeit des Gefängnisses. Wer es in den Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen stellt, hat entweder überhaupt keine Ahnung, oder er missbraucht dieses Symbol bewusst.

Vor dem Ellwanger Rathaus wurden auch Kerzen aufgestellt. Eine harmlose Geste?

Nein. Mit Kerzen gedenkt man der Toten im Allgemeinen oder der Opfer eines Attentats. Wenn Impfgegner Kerzen aufstellen, vermitteln sie unterschwellig, das Impfen bringe Menschen um. Das ist eine Falschbehauptung, genährt durch Verschwörungstheorien, und ein Missbrauch gegenüber Menschen, die tatsächlich ihr Leben geben mussten.

In Ellwangen wurde an einem Pfosten ein Aufkleber mit dem Slogan „Sie isolieren nicht das Virus, sondern dich“, unterzeichnet mit „Weiße Rose“, entdeckt. Welche Gedanken ruft das bei Ihnen wach?

Ellwangen ist hier kein Einzelfall, ich habe solche Aufkleber in Berlin gesehen. Sie sind infam. Ich habe die Schwester von Sophie Scholl, Inge Scholl, persönlich gut gekannt, und bin froh, dass sie das nicht miterleben muss. Auch sie würde sich angesichts des Missbrauchs des Leids ihrer Schwester im Grab umdrehen. Ebenfalls überhaupt keine Entschuldigung gibt es für den Missbrauch des gelben Sterns durch Impfgegner. Er ist eine Anmaßung. Nichts ist zu vergleichen mit dem industriellen Massenmord an sechs Millionen Juden. Das ist eine furchtbare Verharmlosung des Holocaust und ganz dicht dran an seiner Leugnung.

Impfgegner führen zur Rechtfertigung ihrer Haltung oft den sogenannten „Nürnberger Kodex“ an.

Nachdem Ärzte in der nazionalsozialistischen Diktatur schreckliche Experimente an Menschen vorgenommen haben – man denke an Josef Mengele – wurden 1946/47 im Nürnberger Ärzteprozess neue ethische Richtlinien festgelegt. Seither gehört der „Nürnberger Kodex“ zu den medizinethischen Grundsätzen in der Medizinerausbildung. Er besagt, dass bei medizinischen Versuchen an Menschen die freiwillige Zustimmung der Versuchsperson unbedingt erforderlich ist. Darauf beziehen sich Leute, die sich Sorgen um negative Langzeitfolgen der neuen Impfung machen. Das kann ich nachvollziehen. Aber erstens ist Impfen an sich nichts Neues, wir haben so bereits einige Krankheiten ausgerottet. Zweitens ist auch die Erforschung eines mRNA-Impfstoffs nicht neu, sie reicht bis in die 1990er Jahre zurück. Unter dem Eindruck der Pandemie wurde sie nur beschleunigt. Und drittens gibt es zwar Nebenwirkungen, im Einzelfall kann man tatsächlich fürchterlich erkranken. Aber das sind extrem seltene Fälle. Deshalb sind diese Ängste unbegründet. Trotzdem wird mit ihnen Propaganda gemacht und die Absicht unterstellt, die medizinische Forschung verfolge niederträchtige Ziele. Die rechte Szene ist hier mit dem Ziel eingestiegen, Zulauf zu erhalten. Und die Menschen, die naturnaher Medizin vertrauen und sich nicht impfen lassen wollen, wissen nicht, auf wen sie sich da einlassen.

Welche Rolle spielt das Verschwörungsdenken?

Diesen Begriff gibt es seit den Anschlägen vom 11. September 2001. Wahr ist, dass auch der offizielle Abschlussbericht der Untersuchungskommission zu den Anschlägen viele Fragen offen lässt. Der Fehler ist, aus diesen offenen Fragen eigene Behauptungen abzuleiten. Damit beginnt das Verschwörungsdenken.

Viele Menschen, die montags mitlaufen, lehnen die klassischen Medien ab und vertrauen nur noch gewissen Quellen im Internet.

Oft hört man in diesem Zusammenhang den Begriff „Lügenpresse“. Auch das ist übrigens eine Behauptung der Nazis gegenüber den noch unabhängigen Medien im Dritten Reich gewesen. Wiederverwendet worden ist der Begriff ab der Annexion der Krim 2014. Das hatte mit der Berichterstattung der Medien im Westen zu tun. Auch ich habe beobachtet, dass es manchen Kollegen an der professionellen Distanz zu den politischen Eliten gefehlt hat. Aber daraus abzuleiten, es gebe pauschal eine „Lügenpresse“, ist falsch. Dennoch gibt es jetzt Menschen, die pauschal die klassischen Medien ablehnen und sich nur in den Echokammern und Selbstbestätigungsblasen des Internets bewegen. Was da verbreitet wird, wird nicht wahrer, nur weil es 5000 Likes bekommen hat. Die Verfasser sind ganz weit weg vom Grundsatz guten Journalismus’, nach dem jede Information durch zwei unabhängige Quellen bestätigt werden muss.

Wie kann ich einen Ellwanger, der nur noch die Videos des selbst ernannten „Corona-Ausschusses“ im Internet verfolgt, noch erreichen?

Man muss hinterfragen, was die Gründe dafür sind, dass jemand auf diese Thesen hereinfällt. Manche Menschen haben schlechte Erfahrungen mit dem Staat gemacht und misstrauen nun den Behörden. Andere sind im Leben zu kurz gekommen. Wieder andere empfinden die Pandemie als so unkontrollierbar, das sie sich gerne eine Erklärung aus dem Verschwörungsmilieu zurechtlegen bis hin zu: „Corona gibt es gar nicht.“ Wenn ich mit Leuten rede, suche ich nach dem Hintergrund: Welche negativen Vorerfahrungen gibt es? Was steckt dahinter?

Ihre eigene Haltung?

Ich finde es katastrophal, was gerade passiert. Ich bin überzeugt, wir brauchen die allgemeine Impfpflicht. Die fünf Prozent der Bevölkerung, die sich nicht impfen lassen können, müssen wir schützen. Die anderen 95 Prozent müssen die Impfung machen. Das ist die beste Gewähr, dass wir die Pandemie überwinden.