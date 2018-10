Beim Einfahren in den Kreisverkehr In der Au hat ein von der Fayencestraße kommender 59-jähriger Sattelzugfahrer am Donnerstag gegen 9.40 Uhr den darin befindlichen Kleinbus eines 32-Jährigen übersehen. Durch den Zusammenstoß wurde in dem Kleinbus der 56-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15 000 Euro.